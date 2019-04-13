شكرا لقرائتكم محمد فضل: تذاكر البطولة سيتم طرحها خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل مدير بطولة أمم افريقيا، أنه فخور بالإنطباع الذى وصل الجميع بعد حفل قرعة بطولة أمم افريقيا الذى أقيم اليوم تحت سفح الأهرامات.

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قال فضل فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن الأهم من التنظيم الرائع لحفل القرعة وإشادة الجميع هو وقوع مصر فى مجموعة سهلة فى البطولة مع زيمبابوى والكونغو وأوغندا، مشيرا إلى أن حفل القرعة ظهر بهذا الشكل نتيجة مجهود مؤسسات كثيرة فى الدولة وكذلك اللجنة المنظمة.

تابع أن تذاكر البطولة سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تحصل الشركات الراعية على حصتها.