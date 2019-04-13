شكرا لقرائتكم امم افريقيا 2019 .. موعد مبارة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل امم افريقيا 2019

أقيمت اليوم الجمعة حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى شهرى يونيو ويوليو المقبلين. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى مع منتخبات، زيمبابوى، أوغندا، والكونغو الديمقراطية. Advertisements وستكون مواجهة افتتاح البطولة، بين منتخب الفراعنة ومنتخب زيمبابوي يوم 21 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولى. وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن مباراة الافتتاح ستنطلق فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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