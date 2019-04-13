شكرا لقرائتكم امم افريقيا 2019.. مصر أمام زيمبابوى = 8 فوز و 4 تعادل و 2 خسارة وطوبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل امم افريقيا 2019



انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة الأولى، والتى يتواجد فيها منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوى



واجه المنتخب المصري نظيره منتخب زيمبابوي 7 مرات في تصفيات كأس العالم، انتصرت مصر في 4 مباريات منها مباراة الطوبة الشهيرة والتي تم إلغائها وإعادتها في تصفيات بطولة 94 ، وتعادل المنتخبان في مرتين ، وانتصر منتخب زيمبابوي مرة وحيدة.

تقابل منتخبي مصر وزيمبابوي في 14 لقاء سابق بشكل عام، بين ودي ورسمي، وحقق المنتخب الوطنى 8 انتصارات ، بينما نجح منتخب زيمبابوي في الفوز مرتين، وكان التعادل حاضراً في أربع مواجهات آخري.