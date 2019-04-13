شكرا لقرائتكم نيوكاسل ينتزع فوزاً صعباً من ليستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق نيوكاسل فوزا صعبا من مضيفه ليستر سيتي 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز للاعبه آيوزي بيريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 47 نقطة في المركز السابع.