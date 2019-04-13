شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: مجموعة مصر مقبولة والصدارة تمنحنا دفعة قوية نحو اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدى مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، رضاه التام عن قرعة بطولة أمم افريقيا 2019 والتى أسفرت عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديموقراطية.

قال عبد الغنى لـ"الخليج 365" إن مجموعة مصر مقبولة جدا، والفوز فى المباريات الثلاث يمنح مصر الصدارة وكذلك دفعة معنوية قوية نحو الفوز باللقب للمرة الثامنة.

يذكر أن مباراة الافتتاح ستجمع بين مصر وزيمبابوى يوم 21 يونيو على ستاد القاهرة.