"سوبر كورة" أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المجموعات الست "انفو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت مساء اليوم الجمعة فى منطقة سفح الأهرامات بالجيزة، مراسم حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو المقبل. لمتابعة التفاصيل الرابط التالى Advertisements

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