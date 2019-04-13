شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: مجموعة مصر "خفيفة" وضمنا التأهل لدور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا 2019 خفيفة ومعتدلة. Advertisements وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "زيمبابوي أقل المنتخبات في مجموعة مصر وتلك المجموعة مع أوغندا والكونغو الديمقراطية تعني ضمان الفراعنة للتأهل لدور الستة عشر للبطولة". وأضاف: "هناك لاعببن يستحقون الانضمام لمنتخب مصر مثل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب لأنه هجام وهداف الدورى".

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