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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وجه بتوفير كل الدعم لإنجاح أمم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية، "كان 2019"، المقامة تحت سفح الأهرامات، على حرص مصر على تقديم بطولة مميزة تليق بإسمها وكذلك القارة الافريقية.
وكشف رئيس الوزراء عن توجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل سبل الدعم والمتطلبات اللازمة لإنجاح تنظيم البطولة، التى تنظمها مصر للمرة الخامسة.
ويشهد حفل القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
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