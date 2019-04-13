شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: أخشى نغمة استهسال مجموعة مصر فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطني على قرعة بطولة أمم أفريقيا ، وقال إنه يرفض التأكيد على سهولة المجموعة. وقال رمزي خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "مفيش حاجة اسمها سهلة في كرة القدم ولابد من التحضير الجيد المنتخبات والعمل الجاد". Advertisements وأضاف: " هدفنا كجهاز فني المنتخب الوطني حصد بطولة أمم أفريقيا والتتويج باللقب الأفريقي الثامن ولا نخشى أي منافس". ووقع الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

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