شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الكونغو منافس مصر صاحب أغرب قصة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين جميع المدربين المشاركين فى البطولة.. يظهر المدرب الكونغولى فلوران ايبينجى كصاحب أغرب قصة فى الكان الذى يستضيف فعاليته مصر خلال الفترة من 21 يوليو حتى 19 يوليو المقبلين.

ومع غرابة سيرته الذاتية تأتى أهمية تناول مشوار ايبينجى باعتباره منافس للفراعنة فى المجموعة الأولى للبطولة القارية.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى بصحبة الكونغو، أوغندا، وزيميابوى.

أبرز ما يخص مدرب الكونغو أنه المدرب الأوحد الذى يقود تدريب منتخبا وناديا فى نفس الوقت.



ايبينجى

يشار إلى أن مصر تواجهت مع الكونغو الديموقراطية في 11 مناسبة سابقة فازت الفراعنة 7 مرات وحكم التعادل ثلاث مواجهات، فيما فازت الكونغو الديموقراطية في مباراة واحدة فقط.

فلوران إيبينجي 57 عاماً يتولى تدريب فيتا كلوب منذ عام 2012 أى طوال 7 سنوات كاملة حقق فيها العديد من الإنجازات وصعد لنهائى دورى الأبطال 2014 قبل أن يخسر اللقب لصالح وفاق سطيف بفارق الأهداف فقط بين الذهاب والعودة، وعلى أثر النتائج الإيجابية التى يحققها على المستوى القارى مع فيتا كلوب ، تم اختياره لقيادة منتخب بلاده فى عام 2014 وبالفعل كان عند حسن الظن وفجر مفاجأة من العيار الثقيل باحتلال المركز الثالث فى نسخة 2015 غينيا الاستوائية رغم تأهله من دور المجموعات ضمن أفضل الثوالث حينها.

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وبالتالى سيكون الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 أمام منافس يقوده مدرب صاحب تجربة مختلفة ومتنوعة منحته الخبرات الكافية ليواصل الأداء القوى والمميز المصاحب للنتائج الجيدة، وهو ما يجي أن يعى ايله الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، خصوصا وأنه فى كثير من الأحيان يكون المدرب أخطر وأهم من اللاعبين فى الفريق المنافسة.

ضمن أفضل 50 مدرب فى العالم عام 2015

ووصلت شهرة فلوران ايبينجى عالميا عندما اختارته مجلة "442" الأمريكية ضمن قائمة أفضل 50 مدرب فى العام فى عام 2015 وكان هو الأفريقى الوحيد بالقائمة.

أسلوب ابيتيجى مع منتخب الكونغو

هو مدرب صعب مواجهته نظرا لصعوبة التعرف على الطريقة التى يؤدى بها فى المباريات نظرا لاعتماد على أكثر من خطة دون الاعتماد على طريقة واحدة بشكل ثابت .. إذا أنه أحيانا يلعب 4-3-3 وأخرى 4-4-2 و ثالثة 5-4-1، وأبرز ما يمكن أن تلاحظه مع فيتا كلوب ومنتخب الكونغو قدراته على السيطرة على خط الوسط، ويقوم ببناء الهجمة من الخلف للأمام مرورا بخطوط الفريق الثلاث حتى يصل إلى مرمى الخصوم.