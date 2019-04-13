شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، الونش يعيد عبد الغنى لقيادة دفاع الزمالك أمام الإسماعيلى ، #للخلف_در_يا_زمالك.. هاشتاج يتصدر تويتر بعد التراجع للمركز الثالث بالدورى.

https://www.youm7.com/story/2019/4/12/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%89/4203995

يعود محمد عبد الغنى لقيادة دفاع الزمالك بجوار محمود علاء فى المباراة المقبلة، أمام الإسماعيلى، والمقرر لها يوم الخميس 18 أبريل على استاد الجيش بالسويس، فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

https://www.youm7.com/story/2019/4/12/%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%AF%D8%B1_%D9%8A%D8%A7_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%89/4204253

تصدر هاشتاج #للخلف_در_يا_زمالك" تريندات تويتر بعد تراجع الأبيض للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز عقب خسارته أمس أمام المصرى 2 /1 فى الجولة الـ 28.

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يواجه الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، أزمة فى الجبهة اليمنى خلال المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى، والمقرر لها الخميس 18 أبريل على استاد الجيش بالسويس، فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

https://www.youm7.com/story/2019/4/12/%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83/4203588

تلقى أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، عرضًا من أحد الفرق الخليجية، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل تهميشه وعدم الاعتماد عليه من قبل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفارس الأبيض، حيث لم يشارك الحاوى إلا فى بضع دقائق على مراحل متقطعة منذ أن تولى الخواجة السويسرى زمام القيادة الفنية للزمالك، حيث يرفض المدير الفنى الاستعانة باللاعب بشكل أساسى، أو حتى استخدامه كورقة رابحة خلال سير اللقاء، رغم تألقه عند الظهور على فترات فى المباريات الهامة مثلما حدث فى مواجهة النجوم وأحرز هدف الفوز بعد دقائق من نزوله كبديل، ليحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية فى مشوار المنافسة على لقب الدورى.