فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمنطقة الأهرامات، عرض فيلما تسجيليا عن المنتخبات المشاركة وتاريخهم فى البطولة الأفريقية من حيث عدد مرات الظهور وتاريخ تحقيق البطولة. وتقام بطولة أمم أفريقيا فى نستختها 2019 بمصر بمشاركة 24 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة وتجرى حاليا مراسم حفل القرعة بحضور كبار المسئولين وعددا من نجوم اللعبة بالقارة الأفريقية واستعرض الفيلم التسجيلى أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، فمصر تعد أكثر فريق مشاركة بالبطولة برصيد 24 مشاركة وأكثر منتخب ايضاً فاز بالبطولة بسبعة مرات.

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