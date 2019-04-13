شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: وقوع مصر فى مجموعة سهلة أهم من الإشادة بتنظيم حفل القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل مدير بطولة أمم افريقيا، أنه فخور بالإنطباع الذى وصل الجميع بعد حفل قرعة بطولة أمم افريقيا الذى أقيم اليوم تحت سفح الأهرامات.

قال فضل فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن الأهم من التنظيم الرائع لحفل القرعة وإشادة الجميع هو وقوع مصر فى مجموعة سهلة فى البطولة مع زيمبابوى والكونغو وأوغندا، مشيرا إلى أن حفل القرعة ظهر بهذا الشكل نتيجة مجهود مؤسسات كثيرة فى الدولة وكذلك اللجنة المنظمة.

وتابع أن تذاكر البطولة سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تحصل الشركات الراعية على حصتها.