شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اليد يتفقد صالتى العاصمة الإدارية وستاد القاهرة استعدادا لمونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من الاتحاد المصري لكرة اليد صالتي العاصمة الإدارية الجديدة وستاد القاهرة الدولي، لتفقد ما تم إنجازه من أعمال استعدادا لاستضافة مصر لبطولة العالم السابعة والعشرين للرجال التي تقام في يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم.

تواجد في الزيارة هشام نصر رئيس اتحاد اليد، وحسين لبيب مدير بطولة العالم، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية بالاتحاد، حيث تم تفقد أعمال الإنشاءات في الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستسضيف إحدى مجموعات بطولة العالم، وكذلك الصالة المغطاة الكبرى بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

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من جانبه عبر هشام نصر رئيس اتحاد اليد عن ارتياحه لسير العمل بشكل جيد في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، وأكد أن أعمال الإنشاءات تجري على قدم وساق في الصالات التي تم اعتمادها لاستضافة مباريات بطولة العالم، وهي صالات العاصمة الإدارية وصالة الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وصالة برج العرب، إضافة إلى تطوير صالة ستاد القاهرة.

وأكد نصر أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأعمال على مستوى اللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع حسين لبيب مدير البطولة، وسيتم الإعلان تباعا عن الخطوات التي يتم تنفيذها ليتابع العالم استعدادات مصر لاستضافة المونديال.