مواعيد مباريات مصر فى المجموعة الأولى بأمم إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت اليوم فى منطقة الأهرامات بالجيزة عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى بصحبة منتخبات زيمبابوى، أوغندا، الكونغو ونستعرض مواعيد مباريات المنتخب الوطنى فى دور المجموعات والتى ستقام جميعها على استاد القاهرة.
مواعيد مباريات منتخب مصر بالمجموعة الأولى فى أمم إفريقيا
مصر Vs زيمبابوى 21 يونيو العاشرة مساء.
مصر Vs الكونغو الديمقراطية 26 يونيو العاشرة مساء.
مصر Vs أوغندا 30 يونيو التاسعة مساء.
المجموعة الأولى: مصر ، الكونغو ، أوغندا ، زيمبابوى
المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى
المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا
المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا
المجموعة الخامسة: تونس ، مالى ، موريتانيا ، أنجولا
المجموعة السادسة: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو
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