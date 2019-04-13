شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل موعد سفره للسويس استعدادا لموقعة أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الجهاز الفنى للزمالك عن فكرة خوض التدريب الأخير غدا السبت على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة وقرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض خوض المران غدا على ملعب النادى فى الرابعة عصرا ثم السفر إلى السويس، استعداداً لمواجهة حسنية أغادير المغربى، بعد غد الأحد، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس مغادرة الفريق، القاهرة والتوجه إلى السويس بعد المران الأخير للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حسنية أغادير وكان لقاء الذهاب بين الفريقان قد انتهى بالتعادل السلبى فى المغرب.

وحرص السويسرى جروس المدير الفني للزمالك علي تصحيح أخطاء اللاعبين التي وقع فيها الفريق أمام المصري في تدريبات أمس الجمعة تجنبا لتكرارها أمام حسنية أغادير حيث يري جروس إن الفريق افتقد للتنظيم داخل الملعب أمام الفريق البورسعيدي كما حرص المدرب علي الحديث مع اللاعبين حول أهمية تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيرهم بالتأهل لنصف النهائي الأفريقي مع إعادة فتح ملف الدوري بعد الانتهاء من مواجهة أغادير.