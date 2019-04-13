المواعيد الكاملة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كتب- احمد هريدي نشر الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، الجدول الكامل لمواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وجاءت مواعيد مباريات أمم افريقيا 2019 على النحو التالى: وجاءت نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 على النحو التالى: المجموعة...

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