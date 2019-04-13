تعرف على ملكة جمال مصر التي ظهرت بجوار سونج في جولة كأس أمم أفريقيا

كتب- خالد شاهين

ظهرت الفنانة هاجر أحمد، إلى جوار اللاعب الكاميروني سونج، أثناء جولته بصحبة كأس الأمم الأفريقية، والذي جاب خلالها شوارع القاهرة والجيزة، حتى وصل إلى مقر الحفل بمنطقة أهرامات الجيزة، وتساءل البعض عن هاجر التي لفتت الأنظار إليها، لذلك نرصد خمس معلومات عنها في التقرير التالي:

شاركت هاجر أحمد في مسابقة "ميس إيكو إيجيبت"، وحصدت عدة ألقاب أبرزها لقب ملكة جمال الكوكب "ميس إيكو بلانيت" للسياحة والبيئة لعام 2016، التابعة للأمم المتحدة، وفازت أيضا بلقب "ميس كنجيالتي" بتصويت الجمهور.

قبل مشاركتها في تلك المسابقات كانت تدرس هاجر...