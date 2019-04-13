فضل: لن نقلد روسيا.. ونظام تذاكر أمم إفريقيا سيعيد الجمهور بعد البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد فضل رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر، أن طرح تذاكر المباريات سيتم خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري، موضحًا أن هذا النظام سيعيد الجمهور للملاعب بشكل دائم.

وقال فضل في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية عقب إجراء القرعة: "القادم أصعب بالنسبة لنا من أجل الظهور بشكل جيد في الفترة المقبلة حتى بداية المنافسات."

وتابع: "بداية من الغد ستبدأ المنتخبات في عمل جولة على الاستادات والملاعب التي تستضيف البطولة."

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وأضاف: "بيع التذاكر سيكون عبر الانترنت، ونظام بيع التذاكر سيظهر بشكل رسمي خلال الفترة من 15 وحتى 20 من الشهر الجاري."

وواصل: "نظام التذاكر الذي سيتبع في أمم إفريقيا سيكون أساس لنظام بيع التذاكر خلال السنوات المقبلة، الأمر سيكون مشابه لما تم تنفيذه في كأس العالم لكن بدون تقليد وبناء على إجراءات أمنية تناسب استقبال الجماهير بشكل دائم في المدرجات."

واستطرد: "البطولة ستشهد ظهور مختلف لاستاد القاهرة عن الشكل المعتاد بالنسبة للقارة الإفريقية، الأمر نفسه بالنسبة لاستاد الإسماعيلية والأسكندرية."

واختتم حديثه قائلًا: "الملاعب التي ستستضيف تدريبات الفريق وصلت لأفضل حالة ممكنة وهناك 24 ملعب للتدريب بالإضافة إلى 10 ملاعب احتياطية."