هاني رمزي: نحترم فرق مجموعتنا.. والبطل يسير خطوة بخطوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، تفاؤله بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر ، مشيرًا إلى أن فريقنا هو صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة.

وأُقيمت مساء اليوم الجمعة قرعة كأس أمم أفريقيا بمنقطة سفح الأهرامات؛ حيث تقع مصر على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات جمهورية الكونغو، أوغندا، زيمبابوي.

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وقال رمزي ـ في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب القرعة ـ :"جئنا لمقر القرعة لمعرفة المنتخبات التي سنواجهها ونستعد لها جيدًا فكل الفرق صعبة ونحضر لمجموعتنا جيدًا ونحترم كل الفرق فالبطل يأخذ المشوار خطوة بخطوة حتى الوصول للدور النهائي".

وعن عدم وقوع المنتخب الوطني أمام فرق عربية، رد رمزي:"هذه المباريات تكون حماسية ولا نتجنبها فمن الوارد أن نقع أمام فريق عربي بالدور التالي عند تأهلنا".

وأتم المدرب العام للمنتخب الوطني حديثه بـ :"مصر مرشحة للفوز بالبطولة وعازمون على التتويج بها".