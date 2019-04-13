بالمواعيد.. مشوار مصر في أمم إفريقيا.. الافتتاح أمام زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع مصر في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي، على أن تخوض صاحبة الأرض كل مباريات المجموعة على استاد القاهرة الدولي.

وتفتتح مصر مباريات البطولة على استاد القاهرة (الملعب الرئيسي للبطولة) بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم 21 من شهر يونيو المقبل، في تمام العاشرة مساءً.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة يوم 22 من الشهر نفسه بين الكونغو الديموقراطية وأوغندا على استاد القاهرة الدولي في تمام الرابعة والنصف مساءً.

وعلى نفس الملعب تقام مباراة مصر والكونغو الديموقراطية يوم 26 يونيو في تمام العاشرة مساءً، بينما تقام مواجهة أوغندا وزيمبابوي في نفس اليوم في السابعة مساءً بنفس الملعب.

وتقام المباراة الختامية في المجموعة بين مصر وأوغندا في تمام التاسعة مساءً يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، بينما تلعب زيمبابوي في نفس التوقيت على ملعب الدفاع الجوي.

دور الـ16

وفي حالة تصدر مصر المجموعة ستواجه الفريق صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة يوم 6 يوليو المقبل على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساءً.

وإذا جاءت مصر في المركز الثاني ستواجه وصيف المجموعة الثالثة التي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة يوم 5 يوليو.

وإذا احتلت مصر المركز الثالث وتأهلت لدور الـ16 ستواجه بطل المجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، على استاد الإسكندرية في تمام السادسة مساءً.

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دور الـ8

إذا تأهلت مصر في صدارة مجموعتها، وفازت على فريق من المركز الثالث في مجموعته، ستلعب في دور الثمانية ضد الفائز من مباراة ثاني المجموعة الثانية وثاني المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي يوم 10 يوليو.

وإذا احتلت مصر المركز الثاني في مجموعتها وعبرت إلى ربع النهائي، ستواجه الفائز من مباراة بطل المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وناميبيا وجنوب إفريقيا، وأحد الفرق صاحبة المركز الثالث، وتقام المباراة يوم 10 يوليو على استاد الدفاع الجوي.

وإذا جاءت مصر في المركز الثالث وعبرت إلى ربع النهائي ، ستلعب يوم 11 يوليو على استاد السلام في التاسعة مساءً مع الفائز من مباراة بطل المجموعة السادسة وثاني المجموعة الرابعة.

نصف النهائي

في حالة عبور مصر إلى نصف النهائي في الطريق الذي بدأته في صدارة مجموعتها ستلعب على استاد القاهرة يوم 14 يوليو.

وفي حالة إذا ما كانت مصر في المركز الثاني أو الثالث في مجموعتها واستكملت المسيرة، ستلعب نصف النهائي يوم 14 يوليو في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

النهائي

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي المباراة النهائية يوم 19 يوليو، بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث على استاد السلام يوم 17 من الشهر نفسه.