انت الان تتابع تفاصيل خبر راموس خارج المستطيل الأخضر لمدة 3 أسابيع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 11:58 مساءً - سيغيب قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة راموس في العضلة الخلفية، ممّا يستوجب غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أسابيع".

وبذلك يغيب راموس عن مباريات ريال مدريد أمام خيتافي وأتلتيك بيلباو وليجانيس بالدوري الإسباني الذي يأتي فيه ثالثاً بـ60 نقطة، بعيداً بـ13 نقطة عن المتصدر برشلونة.

جدير بالذكر أن راموس الذي يلعب في مركز الدفاع شارك في 39 مباراة مع الريال بجميع البطولات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف.