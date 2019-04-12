انت الان تتابع مدبولي: السيسي طالب بتوفير كل الدعم لإنجاح كأس الأمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م

مصطفى مدبولي

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضيوف مصر المشاركين في حفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في يونيو المُقبل، خلال كلمته في الحفل المقام حاليًا أمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، في قرعة ذات طابع خاص من بطولات كأس الأمم الإفريقية في النسخة 32 من بطولات كأس الأمم، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.

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وقال مدبولي: "من مهد الحضارة والتاريخ العريق أرض الكنانة قلب إفريقيا النابض من مصر الحاضر والمستقبل من واحدة من أهم المعالم في تاريخ الإنسانية من منطقة الأهرامات نرحب بضيوف مصر الكرام.. أود أن أنقل لكم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وترحيبه بأشقائنا المشاركين من مختلف