انت الان تتابع أمونيكي: التاريخ لن يفيد مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أن قرعة بطولة الأمم الإفريقية جاءت مشوقة للغاية،مشيرًا إلى أن جميع المجموعات مليئة بالمنتخبات القوية. وأضاف أمونيكي، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن منتخب مصر لديه خبرات طويلة في البطولة، ولمنتخب بلاده نفس الأمر، لكن لا يمكن الاعتماد فقط على الخبرات السابقة لأن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء داخل الملعب، والتاريخ وحده لا يفيد. ويرى نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يملك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، وقادر على أن يذهب بعيدًا في هذه البطولة، خاصة أنها تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بمنطقة الأهرامات، عن وقوع مصر ضمن المجموعة الأولى، رفقة كل من الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي، بينما جاء المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية إلى جانب، غينيا ومدغشقر، وبوروندي. وينافس منتخب تنزانيا صاحب التصنيف الرابع ضمن

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