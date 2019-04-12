أبو ريدة: الشعب المصري فخور باستضافة أمم إفريقيا

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تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الترحيب بجميع الحضور في حفل مراسم قرعة بطولة الأمم الإفريقية، المقام حاليًا بمنطقة الأهرامات. وأكد أبو ريدة خلال كلمته بالحفل، أن مصر شاهدة على جميع مراحل تطور الكرة الإفريقية منذ انطلاقها، وستظل هي تاج القارة السمراء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، الذي قدم كل الدعم لتنظيم هذه البطولة. وأشار، إلى أن البطولة على موعد تاريخي للتأكيد على الأخوة بين جميع دول القارة، متمنيًا أن تخرج البطولة بشكل مشرف أمام أعين العالم في ظل فخر الشعب المصري بإقامتها على أرضه.
واستمر أبو ريدة في حديثه: «نعمل على تحقيق مستقبل أكثر تقدمًا للكرة الإفريقية خلال السنوات المقبلة». ويقام حاليًا، حفل قرعة النسخة 32 من بطولات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، كما تم نقلها إلى
واستمر أبو ريدة في حديثه: «نعمل على تحقيق مستقبل أكثر تقدمًا للكرة الإفريقية خلال السنوات المقبلة».
ويقام حاليًا، حفل قرعة النسخة 32 من بطولات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام.
ويشهد الحفل حضور العديد من مسؤولي كرة القدم الإفريقية والعربية والعالمية، إضافة لكوكبة من نجوم اللعبة السابقين والحاليين، ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بقيادة أحمد أحمد الدعوة إلى العديد من الشخصيات الكروية الهامة.
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