انت الان تتابع أبو ريدة: الشعب المصري فخور باستضافة أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الترحيب بجميع الحضور في حفل مراسم قرعة بطولة الأمم الإفريقية، المقام حاليًا بمنطقة الأهرامات. وأكد أبو ريدة خلال كلمته بالحفل، أن مصر شاهدة على جميع مراحل تطور الكرة الإفريقية منذ انطلاقها، وستظل هي تاج القارة السمراء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، الذي قدم كل الدعم لتنظيم هذه البطولة. وأشار، إلى أن البطولة على موعد تاريخي للتأكيد على الأخوة بين جميع دول القارة، متمنيًا أن تخرج البطولة بشكل مشرف أمام أعين العالم في ظل فخر الشعب المصري بإقامتها على أرضه.

واستمر أبو ريدة في حديثه: «نعمل على تحقيق مستقبل أكثر تقدمًا للكرة الإفريقية خلال السنوات المقبلة». ويقام حاليًا، حفل قرعة النسخة 32 من بطولات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، كما تم نقلها إلى

Advertisements