بعد انتهاء القرعة.. تعرف على الملاعب المختارة للكان

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تحرير:أحمد سعيد ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

قرعة أمم أفريقيا

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت أمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، فى قرعة ذات طابع خاص من بطولات كأس الأمم الإفريقية في النسخة 32 من بطولات كأس الأمم، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، عن المنتخبات التي تضمها المجموعة الأولى، التي ترأسها مصر صاحب الأرض والجمهور، حيث وقع منتخب الفراعنة مع كل من زيمبابوي، وأوغندا، الكونغو الديمقراطية.

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وكشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الملاعب التي ستقام عليها البطولة تم اختيارها قبل القرعة، حيث يستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى التي تضم مصر، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي، بينما يستضيف استاد الإسكندرية، مواجهات المجموعة الثانية وتضم نيجيريا، غينيا، مدغشقر،