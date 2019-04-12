انت الان تتابع نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية ومجموعة الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

كأس الأمم

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التي أقيمت أمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، فى قرعة ذات طابع خاص من بطولات كأس الأمم الإفريقية في النسخة 32 من بطولات كأس الأمم، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، عن مواجهات نارية للمنتخب المغرب، وسهلة للفراعنة، بينما اصطدم المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي، والكاميرون حامل اللقب مع غانا.

وجاءت قرعة بطولة أمم إفريقيا كالتالي: المجموعة الأولى: مصر، جمهورية الكونغو، أوغندا، زيمبابوي. المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي. المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا. المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، ناميبيا "مجموعة الموت". المجموعة الخامسة: تونس،