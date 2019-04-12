انت الان تتابع مصر تواجه زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

منتخب مصر

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة حاليًا أمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، حيث تجرى قرعة نسخة تاريخية ذات طابع خاص من بطولات كأس الأمم الإفريقية في النسخة 32 من بطولات كأس الأمم، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، عن المنتخبات التي تضمها المجموعة الأولى، التي ترأسها مصر صاحب الأرض والجمهور، حيث وقع منتخب الفراعنة مع كل من زيمبابوي، أوغندا، الكونغو الديمقراطية.

Advertisements

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، ثم يلاقي منتخب أوغندا في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة الكونغو الديمقراطية. وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب