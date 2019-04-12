انت الان تتابع أبو تريكة: أهلاً بأساطير إفريقيا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

أبو تريكة

أكد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية وأسطورة الأهلي السابق، بنجوم الكرة الإفريقية خلال تواجدهم في مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر في يونيو المُقبل، خلال الحفل المقام حاليًا أمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، وهي قرعة ذات طابع خاص من بطولات كأس الأمم الإفريقية في النسخة 32 من بطولات كأس الأمم، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.

وكتب أبو تريكة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر"، مساء اليوم الجمعة :"‏تنظيم مبهر وجميل تحت إحدي عجائب الدنيا الأهرامات يجعلنا ننتظر بطولة كبيرة وعظيمة". واختتم نجم الفراعنة السابق، قائلًا: ""أساطير إفريقيا أهلا بكم فى مصر أم الدنيا، منتخبنا ننتظر البطولة منكم إن شاء الله". وشهد

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