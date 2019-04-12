انت الان تتابع أول تعليق لمدرب أوغندا بعد وقوعه في مجموعة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

أعرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن سعادته بالعودة للعمل في مصر مجددًا خلال نهائيات بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، والمقرر لها الصيف المقبل، وذلك بعدما قضى أشهر قليلة في قيادة النادي الإسماعيلي بالموسم الماضي. وقال ديسابر، خلال تصريحاته مساء اليوم الجمعة لقناة ON sport، إنه يتوقع منافسة قوية في البطولة بين جميع المنتخبات بشكل عام، وبالأخص في المجموعة الأولى، موجهًا الشكر لجميع القائمين على حفل القرعة والبطولة المنتظرة.

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