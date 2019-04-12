أحمد أحمد: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لأمم إفريقيا

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تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدوره البارز في تقديم كل الدعم لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر وخروجها بالشكل الأفضل. ويقام حاليًا، حفل قرعة النسخة الـ 32 من بطولات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف للمرة الأولى منذ عام 1959، بدلًا من إقامتها في مطلع العام وتحديدًا في شهر يناير.
ووجه «أحمد»، خلال كلمته بمراسم حفل القرعة، المقام حاليًا بمنطقة الأهرامات، على الشكر لجميع الحضور في الحفل، معربًا عن تقديره لرؤساء جميع الدول المشاركة في نهائيات البطولة. وأكد رئيس الكاف، أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية النهوض بالكرة الإفريقية بمفرده، لذلك هو مطالب بتوجيه الشكر لكل من ساعدوه
ووجه «أحمد»، خلال كلمته بمراسم حفل القرعة، المقام حاليًا بمنطقة الأهرامات، على الشكر لجميع الحضور في الحفل، معربًا عن تقديره لرؤساء جميع الدول المشاركة في نهائيات البطولة.
وأكد رئيس الكاف، أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية النهوض بالكرة الإفريقية بمفرده، لذلك هو مطالب بتوجيه الشكر لكل من ساعدوه على قرار إسناد تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لمصر، ومن بينهم هاني أبو ريدة، الاتحاد المصري لكرة القدم، وللمنتخبات الـ24 المشاركة في النهائيات.
ويشهد الحفل حضور العديد من مسؤولي كرة القدم الإفريقية والعربية والعالمية، إضافة لكوكبة من نجوم اللعبة السابقين والحاليين، ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بقيادة أحمد أحمد الدعوة إلى العديد من الشخصيات الهامة.
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