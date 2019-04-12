انت الان تتابع أحمد أحمد: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لأمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدوره البارز في تقديم كل الدعم لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر وخروجها بالشكل الأفضل. ويقام حاليًا، حفل قرعة النسخة الـ 32 من بطولات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف للمرة الأولى منذ عام 1959، بدلًا من إقامتها في مطلع العام وتحديدًا في شهر يناير.

ووجه «أحمد»، خلال كلمته بمراسم حفل القرعة، المقام حاليًا بمنطقة الأهرامات، على الشكر لجميع الحضور في الحفل، معربًا عن تقديره لرؤساء جميع الدول المشاركة في نهائيات البطولة. وأكد رئيس الكاف، أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية النهوض بالكرة الإفريقية بمفرده، لذلك هو مطالب بتوجيه الشكر لكل من ساعدوه

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