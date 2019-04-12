الان تتابع قرعة أمم إفريقيا.. المجموعات الست لنهائيات كان مصر 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجريت مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، منذ قليل في حفل كبير في منطقة سفح الأهرامات بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وشارك عدد من نجوم المرة الإفريقية السابقين في سحب القرعة أبرزهم أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد الجيل الذهبي لمنتخب مصر، والسنغالي حاج ضيوف والمغربي مصطفى حاجي والإيفواري يايا توريه. ووقعت مصر منظمة البطولة في المجموعة الأولى التي تجرى فعاليتها على استاد القاهرة الدولي رفقة منتخبات زيمبابوي – أوغندا – الكونغو الديمقراطية. وجاءت باقي المجموعات كالتالي:

المجموعة الثانية: غينيا – مدغشقر – بوروندي – نيجيريا.

المجموعة الثالثة: الجزائر – كينيا – تنزانيا – السنغال.

المجموعة الرابعة: كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – ناميبيا – المغرب.

المجموعة الخامسة: مالي – موريتانيا – أنجولا – تونس.

المجموعة السادسة: غانا – بنين – غينيا بيساو – الكاميرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة أمم إفريقيا.. المجموعات الست لنهائيات كان مصر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.