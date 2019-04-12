الهلال يلتهم الأهلي ويواصل مطاردة الأمتار الأخيرة

جدة - عمرو شويل تغلب فريق الهلال على مضيفه الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محم بن سلمان للمحترفين الجولة الـ27، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

انطلق الشوط الأول وكان في بداياته محاولات أهلاوية وهلالية خطيرة، بعد أول ربع ساعة من الشوط دخل الفريق الهلالي أجواء المباراة وحاول في أكثر من مرة الوصول إلى مرمى العويس ولكن دفاعات الأهلي أنقذت الموقف.

في الدقيقة الـ33 سجل عبدالفتاح عسيري هدفاً ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وفي الدقيقة الـ37 تحصل لاعب الأهلي يوسف الحربي على بطاقة صفراء ثانية ويخرج من أرضية الملعب، بعد الطرد استغل الفريق الهلالي النقص الأهلاوي ونتج عن ذلك هدفا في الدقيقة الـ42 عن طريق المدافع الإسباني بوتيا بعد تمريرة رائعة من محمد كنو ليواصل الهلال ضغطه حتى نهاية الشوط الأول وينتهي بتقدم الأزرق بهدف دون رد.

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وشهد الشوط الثاني مع بدايته انطلاقه هلالية قوية محاولين إضافة الهدف الثاني، قام مدرب الفريق الأهلاوي بالزج بتافاريس ليشكل خطورة على المرمى الهلالي برفقة عمر السومة، تمسك الهلاليون في النتيجة مع تراجع غريب بعد الدقيقة الـ60.

ضغط الأهلاويون على مرمى الهلال ولكن تألق المعيوف أبقى الهلال في المباراة، في آخر عشر دقائق شهدت المباراة خطورة أهلاوية على مرمى الزعيم و لكن واصل المعيوف تألقه هو وزملاءه المدافعين لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدف دون رد.

بهذه النتيجة تصدر الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “مؤقتا” برصيد 63 نقطة لينتظر الزعيم نتيجة لقاء النصر والاتحاد غداً ويبقى الراقي في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.