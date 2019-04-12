الامارات | المغرب في مجموعة “النار” بكأس أمم إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب في مجموعة “النار” بكأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019، مجموعة نارية لمنتخب المغرب، فيما وقع منتخبا مصر (المستضيف) وتونس في مجموعتين سهلتين على الورق، وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام، وجاء منتخب الجزائر في مجموعة متوازنة نسبيًا، كما حملت القرعة صدامًا ناريًا بين الكاميرون حامل اللقب وغانا



وجاء ترتيب المجموعات على الشكل التالي

الأولى: مصر – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي

الثانية: نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي

الثالثة: السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا

الرابعة: المغرب – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – ناميبيا

الخامسة: تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا

السادسة: الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.