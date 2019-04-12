الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | تعرف إلى مجموعة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا

0 نشر
محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مجموعة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت قرعة منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 مساء اليوم في القاهرة واسفرت قرعة البطولة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى حيث جاء برفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا 2019.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية في الـ 12 من شهر يونيو المقبل، وبعدها يلعب منتخب مصر أمام أوغندا في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

Advertisements

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الـ 21 من شهر يونيو المقبل وتنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

 

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعرف إلى مجموعة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا