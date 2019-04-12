شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق تاريخي لمنتخب مصر على منافسيه بمجموعات أمم إفريقيا 2019 (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس الأمم إفريقيا نسخة 2019، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، عن تواجد المنتخب المصري في مجموعة متوازنة تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره الزيمبابوي في لقاء الافتتاح في الحادي والعشرين من يونيو المقبل.

Advertisements

المنتخب المصري يتفوق تاريخياً على المنتخبات الثلاثة المنافسة له بالمجموعة خلال المواجهات السابقة التي جمعته بها.

المنتخب المصري واجه نظيره الكونغولي في 11 مواجهة سابقة، وتمكن الفراعنة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 والخسارة في مناسبة وحيدة.

أما تاريخ مواجهات مصر وأوغندا فيشير إلى تفوق منتخب الفراعنة، فحقق 19 انتصاراً من بين 23 مواجهة جمعت الطرفين في حين حقق الأوغندي انتصارين فقط، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

ويتفوق الفراعنة أيضا في تاريخ مواجهاتهم أمام المنتخب الزيمبابوي فمن بين 12 مواجهة جمعت الطرفين فاز المنتخب المصري في 7، وتعادلا في 4 مناسبات، وحقق منتخب زيمبابوي انتصاراً وحيداً.