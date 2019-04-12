شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وجاء ترتيب مباريات مصر كالتالي:

تبدأ مصر مبارياتها، باللقاء الافتتاحي للبطولة أمام منتخب زيمبابوي، يوم 21 يونيو، على استاد القاهرة، في تمام الساعة العاشرة مساء، ثم تواجه الكونغو الديمقراطية يوم 26 يونيو على نفس الملعب ونفس التوقيت، وتختتم لقاءات المجموعة بمواجهة أوغندا، يوم 30 يونيو، على استاد القاهرة أيضا، في تمام التاسعة مساء، في نفس توقيت مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية التي ستقام على استاد الدفاع الجوي.