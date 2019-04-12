شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة متوسطة لمنتخب مصر.. ومواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية عن وقوع مصر في رأس المجموعة الأولى «المتوسطة» والتي ضمت معها كل من الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.

وستلعب مصر مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي في 21 يونيو.

وفي يناير الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها.

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ومن المقرر أن تقام البطولة الإفريقية في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بقيادة أحمد أحمد، الدعوة إلى العديد من الشخصيات، مثل رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، الذي أفادت تقاريرُ إعلاميةٌ عدة بأنه أكد حضوره الحفل بالفعل.

ومن نجوم الساحرة المستديرة، يبرز بين المدعوِّين إلى الحضور، الكاميروني صامويل إيتو، والمغربي مصطفى حجي، والمصري محمد أبوتريكة، والإيفواري ديدييه دروجبا، ومواطنه يايا توريه، والسنغالي الحاج ضيوف.

كما يحضر الحفل وفود تمثل الاتحادات والمنتخبات الـ24 المشارِكة في البطولة؛ إذ ينتظر حضور معظم مدربي هذه المنتخبات بخلاف مسؤولي الاتحادات التي تمثلها.