النتائج الكاملة لقرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أجريت مساء اليوم الجمعة، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تحت سفح الأهرامات، بمشاركة ما يقرب من 250 شخصية يمثلون وفود من 54 دولة أفريقية، وعددًا من الوزراء، وعدد كبير من أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية. وأسفرت القرعة عن النتائج التالية: المجموعة الأولى (A): 1- مصر 2- الكونغو الديمقراطية 3- أوغندا 4- زيمبابوي المجموعة الثانية (B): 1- نيجيريا 2- غينيا 3- مدغشقر 4- بوروندي المجموعة الثالثة (c): 1- السنغال 2- الجزائر 3- كينيا Advertisements 4- تنزانيا المجموعة الرابعة (D): 1- المغرب 2- كوت ديفوار 3- جنوب أفريقيا 4- ناميبيا المجموعة الخامسة (E): 1- تونس 2- مالي 3- موريتانيا 4- أنجولا المجموعة السادسة (F): 1- الكاميرون 2- غانا 3- بنين 4- غينيا بيساو وبذلك يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره زيمبابوي في افتتاح البطولة المقرر لها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019

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