الهلال يستعيد الصدارة بالأهلي والفيحاء يعلن هبوط أحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سير الهلال مباراته أمام مضيفه الأهلي اليوم كما أراد وخرج بكامل نقاطها بعد أن أنهاها فائزا 1-0، ليستعيد بذلك صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موقتا برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن النصر الذي يواجه الاتحاد غدا.

وسجل هدف المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في إطار مواجهات الجولة الـ27، المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا في الدقيقة 43.

ولعب الأهلي ناقصا منذ الدقيقة 38 بعد طرد لاعبه الشاب يوسف الحربي، إلا أنه بقي الأخطر على مرمى عبدالله المعيوف من واقع الفرص التي تهيأت للاعبيه أمام الخط وتحديدا للبديل مهند عسيري.

وتجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة وبقي في مركزه الخامس.

هبوط أحد

كتب الفيحاء هبوط فريق أحد إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن تغلب عليه 3-1.

وتقدم الفيحاء مبكرا منذ الدقيقة الأولى عن طريق الكولومبي دانيلو أسبريلا، ثم عبدالرحمن البركة الهدف الثاني في الدقيقة 27، ثم عاد إسبريلا ليضيف الهدف الثالث (39)، فيما سجل هدف أحد الوحيد، محمد فوزير في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

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ورفع الفيحاء رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز الأخير ليهبط إلى الدرجة الأولى رسميا.

التعاون والقادسية

فاز التعاون على ضيفه القادسية 2 -0 سجلهما البرازيلي تيلدو بيترولينا من ركلة جزاء (14)، وربيع سفياني (54)، وأهدر عبدالفتاح آدم ضربة جزاء للتعاون في الدقيقة 52.

ورفع التعاون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد القادسية عند 27 نقطة في المركز الـ13.

الوحدة والفيصلي

فرط الوحدة في فوز ثمين وقبل بالخسارة أمام ضيفه الفيصلي في المباراة التي جرت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وكان الوحدة متقدما بهدف حتى الدقيقة الـ56 عن طريق ضربة جزاء سجلها رومولو أوتيرو، إلا أنه بدا في التراخي لتستقبل شباكه هدفين في الدقيقتين 77 و83 عن طريق دينيلسون بيريرا.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، يليه الوحدة في المركز السابع برصيده السابق 39 نقطة.