شكرا لقرائتكم قرعة كأس الأمم الإفريقية.. الجزائر فى المجموعة الثالثة بكان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" المقامة تحت سفح الأهرامات، عن وقوع منتخب الجزائر بالمجموعة الثالثة. وتقام اليوم قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت سفح الأهرامات بمشاركة ٢٤ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة. Advertisements ويتواجد فى مصر عدد من النجوم الكبار فى القرعة أمثال الكاميرونى سونج، والمغربي نور الدين نيبت، والسنغالى الحاج ضيوف، وغيرهم من المتواجدين بصفوف المنتخبات المشاركة فى البطولة القارية.

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