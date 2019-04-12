شكرا لقرائتكم أبو جريشة عن مجموعة مصر : نخلى بالنا لأن الكورة فيها العجب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال على أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق إن مجموعة مصر فى كأس الأمم الأفريقية معقولة وحظوظ الفراعنة تعد قوية جدا فى الصعود خاصة أن الكونغو الديمقراطية تعد المنافس الأقوى.

أضاف أبو جريشة فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن مصر ابتعدت عن المنتخبات القوية مثل كوت ديفوار والمغرب مؤكدا أن البطولة تعتبر بروفة قوية لتجهيز الفراعنة فى المنافسات القادمة.

تابع نجم الإسماعيلى أن ضربة البداية مهمة جدا ولا بد من الحرص وعدم الاطمئنان الزائد خاصة ان كرة القدم فيها العجب مؤكدا أن حظوظ الفراعنة قوية جدا فى حصد اللقب الأفريقي بسبب عاملى الأرض والجمهور على الرغم من أن هناك فرق ذات أوزان ثقيلة.

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وعلق أبو جريشة على تواجد 24 منتخبا فى كأس أمم أفريقيا قائلا :" من المبكر الحكم على ذلك دعنا نرى ثم نقيم التجربة".

انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة الأولى، والتى يتواجد فيها منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.