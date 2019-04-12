شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يحذر الفراعنة من هذا المنتخب.. تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، إن مجموعة مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2019، تحتاج إلى تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفنى، فليس هناك منتخب قوى وآخر ضعيف.

وأضاف أسامة نبيه على هامش حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية: "منتخب الكونغو فريق لا يستهان به، ويجب على اللاعبين التركيز والحذر من المفاجآت الإفريقية بالأدوار الأولى".

وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم أحمد أحمد رئيس الكاف وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بجانب النجوم السابقين يايا توريه والحاج ضيوف وريجوبيرت سونج ومصطفى حجى.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.