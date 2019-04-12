شكرا لقرائتكم الحاج ضيوف: على منتخبات إفريقيا أن تسعد باحتضان مصر لكأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الحاج ضيوف أسطورة المنتخب السنغالى، عقب انتهاء مراسم قرعة كاس الامم الإفريقية "كان 2019"، تحت سفح الأهرامات: "على المنتخبات الإفريقية أن تسعد باحتضان مصر لتلك البطولة الأولى من نوعها".

وأضاف الحاج ضيوف أن اللعب فى مصر دائما ما يكون له طعم ومذاق خاص، كما أن منتخب الفراعنة يظل دائما وأبدا المرشح رقم واحد للفوز بالبطولة".

وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

Advertisements

وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم أحمد أحمد رئيس الكاف وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بجانب النجوم السابقين يايا توريه والحاج ضيوف وريجوبيرت سونج ومصطفى حجى.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.