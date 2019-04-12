شكرا لقرائتكم مصر أمام أغندا = 20 فوز و 2 تعادل و 2 خسارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة الأولى، والتى يتواجد فيها منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور. وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث. حرص "سوبركورة" على تسليط الضوء على تاريخ مواجهات الفراعنة وأوغندا.

تاريخ مواجهات الفريقين

خاض المنتخبان 24 مباراة ، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية ، وفاز المنتخب الوطني على أوغندا فى 20 مباراة، بينما تعادل المنتخبان في مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين فقط.

مباراة مصر واوغندا

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أول وآخر مباراة للمنتخبين

يعتبر أولى مباراة للمنتخبين فى 18 يناير لعام 1962 بنصف نهائي أمم أفريقيا وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف سجلهما صالح سليم وبدوي عبد الفتاح.

وآخر لقاء جمع المنتخبين كان فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 وانتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمد صلاح فى سبتمبر 2017.

مباراة المنتخبين فى الكاف

عمرو زكى يتصدر قائمة الهدافين فى تاريخ المواجهات

سجل منتخب الفراعنة 48 هدفاً فى المنتخب الأوغندي خلال المواجهات الـ 24 السابقة، فيما تلقى المنتخب في مرماه 22 هدفاً، حيث يتصدر عمرو زكي مهاجم المنتخب السابق قائمة هدافى الفراعنة في تاريخ مواجهات المنتخبين برصيد 4 أهداف سجلهم فى المباريات الودية بين المنتخبين.

عمرو زكي

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات المنتخبين

أما عن أكبر نتيجة فوز بين المنتخبين كانت لصالح منتخب مصر، في تصفيات أمم أفريقيا 1996، بنتيجة 6 / 0 بأهداف سجلها أحمد الكاس "3 أهداف" وأحمد سارى "هدفين" ومحمد صلاح أبوجريشة "هدف وحيد".

فيما سجل المنتخب الأوغندى فوزين على منتخب الفراعنة بنتيجة 5 / 1 في إطار التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية في عام 1965 وفوز فى تصفيات كأس العالم بروسيا 2018.