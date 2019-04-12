شكرا لقرائتكم أجيرى: تاريخ مصر الإفريقى يجعلنا نفكر فى الفوز بالكد والعرق أى كان المنافس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، رضاه عن مجموعة مصر فى كأس الأمم الإفريقية.

وقال أجيرى عقب انتهاء مراسم القرعة: "مصر بتاريخها الإفريقى الخافل والمشرف لا يمكن أن تفكر إلا بالفوز الذى لا يأتى إلا بالكد والاجتهاد، أى كان المنافس".

وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

Advertisements

وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم أحمد أحمد رئيس الكاف وهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بجانب النجوم السابقين يايا توريه والحاج ضيوف وريجوبيرت سونج ومصطفى حجى.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.