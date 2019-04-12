شكرا لقرائتكم المجموعة السادسة بأمم أفريقيا.. غينيا بيساو و بنين و غانا و الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة السادسة.
وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة السادسة على النحو التالى: غينيا بيساو و بنين و غانا و الكاميرون
ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
غينيا بيساو و بنين و غانا و الكاميرون
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