شكرا لقرائتكم المجموعة السادسة بأمم أفريقيا.. غينيا بيساو و بنين و غانا و الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة السادسة.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة السادسة على النحو التالى: غينيا بيساو و بنين و غانا و الكاميرون

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ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

غينيا بيساو و بنين و غانا و الكاميرون