تعرف على مواعيد وملاعب المجموعات الست في أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم الجمعة مراسم حفل قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى شهرى يونيو ويوليو المقبلين. وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ملاعب مباريات المجموعات الست، بالإضافة إلى توقيت المباريات، والذى جاء على النحو التالى: المجموعة الأولى: مصر – زيمبابوى – أوغندا – الكونغو الديمقراطية (ستاد القاهرة) المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - بوروندى – مدغشقر (ستاد الأسكندرية) Advertisements المجموعة الثالثة: السنغال - تنزانيا – كينيا – الجزائر (ملعب الدفاع الجوى) المجموعة الرابعة: المغرب - ناميبيا – جنوب أفريقيا – كوت ديفوار (ستاد السلام) المجموعة الخامسة: تونس - أنجولا – موريتانيا – مالى (ستاد السويس) المجموعة السادسة: الكاميرون - غينيا بيساو – بنين – غانا (ستاد الاسماعيلية)

المجموعات الست

مواعيد امم افريقيا

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