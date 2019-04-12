شكرا لقرائتكم المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا.. نامبيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار والمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة الرابعة.

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وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الرابعة على النحو التالى: نامبيا ، جنوب أفريقيا ، كوت ديفوار ، المغرب.

ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.