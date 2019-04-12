شكرا لقرائتكم امم افريقيا 2019 .. ماذ قال أيمن يونس عن مجموعة مصر؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق إن مجموعة مصر فى كأس الأمم الأفريقية متوازنة وسهلة وحظوظ الفراعنة تعد قوية جدا فى الصعود على الرغم أن بعض المباريات ستكون صعبة على اللاعبين.

أضاف يونس فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إن حظوظ منتخب مصر هى الأعلى فى المجموعة خاصة أننا نتحدث عن 24 فرقة منها 10 منتخبات وجودهم سيبقى شرفى.

أكد نجم الزمالك أن المنافسة ستنحصر فى النهاية بين 6 فرق على حسب حظوظهم وتوفيقهم والأجواء المصاحبة لهم وهما مصر والسنغال وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا.

تابع يونس أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطنى مطالبا أجيرى بحصد اللقب خاصة أن عامل الجمهور والأرض يصب فى مصلحته.

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كما وجه أيمن يونس الشكر لكل الوفود الأفريقية التى شاركت فى القرعة مطالبا المسؤولين فى مصر أن يعتبروا ذلك صفحة جديدة للكرة المصرية.

انتهت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، التى جرت فعاليتها تحت سفح الأهرامات بالإعلان عن منتخبات المجموعة الأولى، والتى يتواجد فيها منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.